В Самаре суд вынес решение по громкому уголовному делу о картельном сговоре в медицине. Экс-заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян и директор ООО "Современные медицинские технологии" ("СМТ") Сергей Шатило получили реальные сроки - 3 и 3,5 года колонии общего режима соответственно. Еще пятерым осужденным, также участвовавшим в коррупционном сговоре, суд дал условные сроки.

Гособвинитель доказал в суде, что в апреле 2016 года руководство компании "СМТ" заключило с фирмой "ЦЭХ - Здоровье" контракт на 180 миллионов рублей по договору субподряда на обслуживание медоборудования взамен на то, что последняя откажется от участия в госторгах на обслуживание медицинской техники. Сумма контракта составляла 768 миллионов рублей.

Посредниками в сговоре между компаниями выступали чиновники регионального минздрава. Они сделали все, чтобы "СМТ" выиграла конкурс

Посредниками в сговоре между компаниями выступали чиновники регионального минздрава. Они же и сделали так, что у "СМТ" появилось преимущество на торгах - дали возможность сотрудникам этой компании готовить аукционную документацию с учетом интересов "СМТ".

В результате "СМТ" заключило 23 контракта с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения. По данным на август 2017 года, благодаря этим подрядам фирма получила 161,6 миллиона рублей прибыли.

На самарском рынке "СМТ" работают с 2001 года как поставщик рентгенологического оборудования по госконтрактам, а затем фирма стала заниматься продажами фармацевтической продукции, расходных материалов и широкого спектра медоборудования. В 2014 году "СМТ" выступили инициатором строительства в Самаре крупного кардиоцентра на условиях государственно-частного партнерства. Проект тогда особенно поддерживал бывший самарский губернатор Николай Меркушкин. Сдать объект планировалось в 2016 году, но с появлением уголовного дела в отношении руководства компании проект был заморожен.

Интересно, что директор Сергей Шатило ранее значился потерпевшим в так называемом деле самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца. Летом 2016 года их приговорили к реальным срокам за вымогательство у Шатило якобы за неразглашение информации о теневой стороне деятельности "СМТ".

Кроме того, в суде сейчас находится еще одно дело в отношении Сергея Шатило. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере. По версии следствия, в 2015 и 2016 годах Шатило умышленно незаконно сбыл в самарский перинатальный центр незарегистрированное медицинское оборудование более чем на 37 миллионов рублей. В "Самарскую городскую клиническую больницу N 1 имени Н.И. Пирогова" по госконтракту он также поставил незарегистрированное медицинское оборудование в климатизированном модуле общей стоимостью более 74 миллионов рублей и незарегистрированный магнитно-резонансный томограф стоимостью 38 миллионов рублей. Все это оборудование сейчас изъято и опечатано - использовать его нельзя.