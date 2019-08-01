В Мордовии студента жестоко избили из-за цвета волос

Уголовным делом завершилась ссора в студенческом общежитии под Саранском. Один из студентов сломал скулу первокурснику из-за того, что ему не понравился цвет волос юноши.

Как сообщает МВД по региону, конфликт произошел еще 19 июня на лестничной площадке общежития в пригороде столицы Мордовии - поселке Ялга. Словесная перепалка переросла в драку.

- Подозреваемому не понравился цвет волос первокурсника, и он ударил его несколько раз по лицу кулаком. В результате пострадавший был вынужден обратиться в больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Медики диагностировали у молодого человека закрытый перелом скуловой кости и сообщили об инциденте в полицию. В течение суток было установлено, что побои юноше нанес 20-летний студент, проживающий с ним в одном общежитии. В полиции задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование продолжается.