Небольшой домик приютился в центре города на перекрестке улиц Гоголя и Горького. Каждый день мимо со свистом проносятся кортежи из областного правительства, седоки которых, скорее всего, это строение даже не замечают.

За мирное небо и счастье всех людей

В этом старом доме семья Багаевых получила жилплощадь в конце 70-х годов прошлого века. Cначала ютились в одной крохотной комнатке, в коммуналке, потом им дали еще две соседние комнаты. Здесь, в этом доме, родился сын.

Алексей рос спокойным, трудолюбивым парнем, с 14 лет пошел работать, чтобы помогать родителям.

Осенью 1998 года его призвали в армию. В следующем году 506-й гвардейский мотострелковый полк, где Алексей проходил срочную службу старшим помощником гранатометчика, перебросили в Дагестан, а затем в Чечню для участия в контртеррористической операции. Накануне нового 2000 года родители узнали, что их сын погиб недалеко от Грозного.

В медицинской архивной справке написано, что рядовой Алексей Багаев около 23 часов 19 декабря 1999 года получил "обширное взрывное ранение" плечевого сустава, грудной клетки, правого легкого. Молодой человек умер спустя пять часов в полевом госпитале 323-го Медицинского отряда специального назначения (МОСН).

Муж Татьяны Багаевой, работавший стеклодувом на одном из оборонных предприятий, ненадолго пережил своего сына. Дочь вышла замуж и теперь живет далеко от Саратова. Татьяна Константиновна осталась одна.

"Ваш сын отдал свою жизнь за светлое небо и счастье людей, во имя Великой России", - написал Татьяне Константиновне командир 506-го гвардейского мотострелкового полка Евгений Гусев.

По словам командира, однополчане вместе с родителями разделили тяжесть утраты.

Действительно, товарищи и земляки Алексея, служившие вместе с ним, не забывают его маму и, хотя уже прошло много лет, навещают. Один из друзей, он был ранен в тот же день, что и Алексей, но, к счастью, остался жив, выучился на стоматолога. Он помог маме своего погибшего товарища сделать зубные протезы.

В отличие от однополчан сына, городские и областные чиновники мать солдата, по-видимому, стараются ... не замечать.

Два взгляда на одну крышу

Татьяна Константиновна показывает мне толстую пачку с перепиской, в которой она просит привести в порядок крышу дома. Эта переписка длится без малого уже двадцать лет.

Помогли ей однажды в 2001 году, заменили оконные рамы и сделали карниз над верандой у входа в квартиру, однако до крыши тогда так дело и не дошло.

Сначала чиновники отвечали, что ремонт якобы уже провели, потом стали ссылаться на изменившееся законодательство - капитальный ремонт в доме должен выполнить фонд по капитальному ремонту в рамках областной программы.

В 2014 году, отчаявшись дождаться помощи, Татьяна Константиновна сделала ремонт за свой счет как смогла. Нанятые ею рабочие на поврежденном участке крыши установили мягкую кровлю. Продержалась отремонтированная крыша до следующей зимы и ... потекла по-прежнему. Только нынешней весной хозяйка квартиры собрала 15 ведер воды, которая пролилась с потолка. А в этом году, когда наконец пришел срок капитального ремонта дома на Гоголя, 25 по областной программе, вдруг выяснилось, что проводить такие работы здесь нельзя, поскольку дом является ... вновь выявленным памятником истории и культуры.

Как сообщил Татьяне Константиновне в очередном ответе очередной чиновник из областного министерства строительства и ЖКХ, в прошлом году областной фонд капитального ремонта получил предписание управления федерального казначейства по региону, где указывается, что "работы по сохранению памятников культурного наследия не могут быть выполнены за счет средств регионального оператора".

В поисках алгоритма

- В настоящее время Фондом капитального ремонта приостановлена организация работ ... по причине отсутствия на федеральном уровне алгоритма организации работ в таких домах, - проинформировал жительницу Саратова исполняющий обязанности заместителя министра Вячеслав Рамазаев.

В ответе из министерства Татьяне Константиновне разъяснили, что до проведения планового капремонта поддерживать исправное техническое состояние общего имущества дома должна управляющая организация. В случае неисполнения УК своих обязанностей чиновники порекомендовали ей обратиться в областную Государственную жилищную инспекцию.

Кроме того, исполняющий обязанности главы администрации Волжского района Саратова Владимир Томашенцев сообщил Татьяне Багаевой, что в управляющую организацию ООО "ЭЖК-ЖилСар" направлено "обращение о необходимости выполнить работы по обследованию крыши дома и устранению ее протекания".

Между тем, как объясняет начальник участка этой управляющей организации Александр Тараканов, при расчете тарифа на обслуживание и содержание дома N25 на улице Гоголя городским комитетом ЖКХ средства на текущий ремонт в него не включались. Таким образом, как считают в УК, теперь жильцы дома должны провести собрание и договориться о ремонте крыши за свой счет. А в жилищной инспекции корреспонденту "РГ" сообщили, что вопрос по капитальному ремонту, с которым Татьяна Багаева обратилась в это ведомство, не входит в его компетенцию. Получается, пока все закончилось еще одной отпиской.

Кстати

В областном управлении по охране объектов культурного наследия объяснили, что дом на улице Гоголя, 25 относится к вновь выявленным архитектурным памятникам. По словам специалистов, дом был построен в третьей четверти XIX века и обладает характерными для этого времени архитектурными особенностями.

По сути его историческая и культурная ценность под большим вопросом, ответить на который должна специальная экспертиза. Таких домов только в Саратове более пятисот. В тоже время средства для проведения экспертизы по таким домам в областной и муниципальный бюджеты не закладываются в нужном объеме. Получается, что дом из-за протекающей крыши и дальше будет постепенно разрушаться, а его жильцы - мучаться.

Мнение

Леонид Писной, депутат Саратовской областной Думы:

- Наше жилищное законодательство, в том числе по капитальному ремонту, абсолютно не пересекается с законодательством о памятниках истории и культуры. Капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия возможен, но только организациями, которые имеют право работы на таких объектах, и стоимость его в несколько раз выше. А Фонд капремонта работает по предельным ценам, которые рассчитаны на обычные здания.

Еще в прошлом году мы по этой ситуации обращались в Госдуму и получили ответ, что в работе находится законопроект, который регулирует данные вопросы. Принять его планировалось еще в декабре, но до сих пор изменения в законодательство не внесли.

Сейчас у жильцов есть два выхода: один из них - уйти из фонда капитального ремонта на спецсчет, самостоятельно привлечь подрядчика, который имеет право работать с такими объектами. Но эта возможность из области фантастики. Поскольку все мы хорошо понимаем, в каком состоянии находятся эти дома, какая там собираемость взносов на капремонт и платежеспособность жильцов.

Если идти вторым путем - нужно провести экспертизу историко-культурной значимости этого объекта. Стоимость такой экспертизы варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. Как правило, в большинстве случаев выдаются заключения, что дом может быть исключен из реестра вновь выявленных объектов культуры. В моем избирательном округе по группе домов на Соколовогорском проезде в Саратове мы сейчас добиваемся, чтобы этот статус снять. Там проще ситуация, поскольку я помогаю финансами как депутат и домов там два десятка, поэтому затраты на экспертизу значительно снижаются. А вот по таким домам, как на улице Гоголя, 25, ответа пока нет.