Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона

Сотрудники пермской службы спасения поймали питона в квартире в доме на улице Чернышевского в краевом центре. Об этом сообщает РИА Новости.

Жильцы многоквартирного дома обнаружили в туалетной комнате змею. Они сообщили об этом в службу спасения. Выехавшие на место специалисты действительно обнаружили приличных размеров пресмыкающееся, лежавшее на полу.

Спасатели, имеющие опыт общения с опасными представителями фауны, определили, что змея неядовитая. К тому же она находилась в сонном состоянии и никакого сопротивления не оказала. Ее поместили в мешок и увезли в городской серпентарий.

Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию. Пока никто из жильцов дома не сознался в том, что змея принадлежит ему.