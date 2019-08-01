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01.08.2019 17:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники пермской службы спасения поймали питона в квартире в доме на улице Чернышевского в краевом центре. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Жильцы многоквартирного дома обнаружили в туалетной комнате змею. Они сообщили об этом в службу спасения. Выехавшие на место специалисты действительно обнаружили приличных размеров пресмыкающееся, лежавшее на полу.

Спасатели, имеющие опыт общения  с опасными представителями фауны, определили, что змея неядовитая. К тому же она находилась в сонном состоянии и никакого сопротивления не оказала. Ее поместили в мешок и увезли в городской серпентарий.

Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию. Пока никто из жильцов дома не сознался в том, что змея принадлежит ему.

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