Автодорогу между Новосибирском и Томском отремонтируют по нацпроекту

Десятикилометровый участок (21 км - 31 км) автотрассы "Новосибирск – Колывань – Томск" будет отремонтирован в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщил во время выездной проверки, проведенной 1 августа региональным минтрансом, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, дорога обеспечивает транспортное сообщение между Новосибирском и Томском, а также связывает между собой другие населенные пункты региона - Колывань, Скала, Амба, Вьюны, Кандаурово и так далее. По ней проходит большой поток грузового и личного транспорта, осуществляются пассажирские перевозки автобусами. За долгие годы эксплуатации дорожное покрытие износилось и нуждалось в ремонте. Благодаря нацпроекту на одном из самых изношенных участков трассы теперь появятся новый асфальт, укрепленная обочина, разметка термопластиком, дорожные знаки.

Сергей Ставицкий и представитель заказчика работ - ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог" - проверили технологию производства работ, качество и соответствие строительных материалов. Как доложил представитель заказчика, работы на объекте идут с опережением графика. Сейчас осуществляется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По итогам проверки возникли некоторые вопросы к качеству укладки асфальтобетонной смеси и обеспечению безопасности работ. Подрядчику и заказчику было поручено оперативно разобраться в ситуации и исключить недочеты.

Замминистра подчеркнул, что региональным минтрансом регулярно проводятся проверки качества выполнения работ в рамках нацпроекта - такая задача поставлена губернатором Андреем Травниковым.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог, работы идут на всех запланированных 117 объектах.