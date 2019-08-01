Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

На плотине Иркутской ГЭС столкнулись иномарка и автобус. Жертвами аварии стали водительница легкового автомобиля и пассажирка автобуса, сообщает МВД по региону.

Сейчас собирается необходимая информация, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что в аварии виноват водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.