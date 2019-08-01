Казачий струг отправился в Енисейск

31 июля стартовала историко-реконструкторская экспедиция "На струге по Енисею". Как сообщает Русское географическое общество, она посвящена 400-летию основания города Енисейск.

Команда из шести человек - четырех красноярцев и двух жителей Томска, пройдет по Енисею из Красноярска до Енисейска на настоящем казачьем струге. Прибытие в город Енисейск планируется 7-8 августа.

Судно назвали "Такмак".Это точная копия казацких стругов, на которых осваивали Сибирь. Его длина - 10 метров. Оно оснащено тремя парами весел и прямым парусом. В течение трех предыдущих навигаций струг проходил испытания на Енисее и Красноярском водохранилище.

"Во время экспедиции экипаж струга постарается максимально сохранить историческую идентичность. Мотора на струге нет - пойдем только на веслах, и по течению, а при благоприятном ветре - под парусом. Безопасность во время похода по Енисею - превыше всего, поэтому на судне есть спасательные жилеты и все прочие необходимые средства безопасности. Главная цель нашей экспедиции - воссоздать историю русских географических открытий в Сибири, осуществляемых по рекам", - рассказал капитан "Такмака" Денис Рогозин.