Кемерово и Ярославль примут чемпионат мира по волейболу-2022 в России

ФИВБ назвала два последних города, которые будут принимать чемпионат мира по волейболу-2022 в России.

В пятницу Международная федерация волейбола, что Кемерово и Ярославль стали двумя последними городами-хозяевами чемпионата мира по волейболу 2022 года в России. Оба региона обеспечили гарантии для своих объектов.

Кемерово и Ярославль присоединились к другим 8 городам - Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Красноярску, Казани, Екатеринбургу, Уфе и Новосибирску - для проведения чемпионата мира по волейболу. Десять городов раскинулись по всей территории России, что позволит большому количеству болельщиков увидеть матчи турнира.

"Кемерово и Ярославль - два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший прием в десяти городах во время чемпионата мира. Россия - страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране и окружающем регионе", - заявил президент ФИВБ Ари Граса.

"Чемпионат мира - это прекрасная возможность не только продемонстрировать российское гостеприимство и спортивную организаторскую составляющую, но и привлечь новое поколение любителей волейбола в России. Мы хотим создать незабываемые моменты, которые вдохновят людей в России и во всем мире заниматься нашим прекрасным видом спорта. Мы увидели всплеск интереса к волейболу после того, как Россия выиграла Лигу наций в 2018 и 2019 гг., и мы уже с нетерпением ждем проведения большого события, которое понравится всей волейбольной семье", - добавил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Россия впервые примет мужской чемпионат мира после того, как Советский Союз проводил его в 1952 и 1962 годах.