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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Следствие по дыму и пеплу

Александр Бастрыкин отправил в Сибирь на пожары сотрудников центрального аппарата своего ведомства
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
1 августа Александр Бастрыкин отправил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ туда, где бушуют страшные пожары. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в эти регионы следователи и криминалисты отправились "для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня".
Пожары - это далеко не всегда природный катаклизм, часто в них повинны люди. Фото: Сергей Савостьянов Пожары - это далеко не всегда природный катаклизм, часто в них повинны люди. Фото: Сергей Савостьянов
Пожары - это далеко не всегда природный катаклизм, часто в них повинны люди. Фото: Сергей Савостьянов

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири.

Для тех, кто живет и работает в этих краях, не секрет, что пожар - один из способов нелегальной вырубки наших лесов.

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Лес поджигают, а потом объявляют, что выгорела не делянка, а сотни и даже тысячи гектаров. Проверять-то в такой глубинке иногда бывает некому, а бывает, что и проверяющие "в деле". Так, "под пожар", уничтожают тайгу.

Проверка, могли ли сибирские леса поджигать специально, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины, должна по указанию премьер-министра пройти до 1 ноября. Прокуратуру и Следственный комитет привлекли, по словам официального представителя СК, "в связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, угрожающими здоровью жителей и влекущими уничтожение ресурсов страны".

Фото: REUTERS
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По словам Светланы Петренко, в состав групп, которые уже выехали в Сибирь, вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

Сотрудникам следственного ведомства поручено обеспечить "проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров".

Это значит, что отвечать, в случае чего, придется не только "черным лесорубам" и связанным с ними коммерсантам, но и тем, кто отвечает за контроль за сохранностью лесов.

Председатель СК России также поручил своим руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС, "принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах". Это указание касается следственных подразделений в Якутии и Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области.

Александр Бастрыкин, кроме того, потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего.

А еще следователям поручено "установить лица, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства".

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Самая тяжелая обстановка - в Иркутской области и Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья.

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