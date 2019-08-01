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01.08.2019 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирском зоопарке появился поющий желтощекий гиббон

Текст: Наталья Алексеева

Новосибирский зоопарк получил из Чехии самца желтощекого хохлатого гиббона.

Этот вид считается вымирающим. В природе животные обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Однако их популяция стремительно сокращается из-за воздействия человека на окружающую среду.

Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
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- Международные фонды совместно с правительствами данных стран ведут работу, направленную на сохранение желтощеких хохлатых гиббонов, но признают, что результаты пока недостаточны, - сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Создание резервных популяций в зоопарках и исследовательских центрах считается одним из способов спасения гиббонов от исчезновения.

Как отмечают в зоопарке, между собой желтощекие гиббоны общаются с помощью различных звуков и охотно поют. Как правило, гиббоны затягивают песню дуэтом, но начинает и заканчивает петь непременно самец.

В августе зоопарк планирует получить самку гиббона - для создания пары.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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