В Новосибирском зоопарке появился поющий желтощекий гиббон

Новосибирский зоопарк получил из Чехии самца желтощекого хохлатого гиббона.

Этот вид считается вымирающим. В природе животные обитают в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Однако их популяция стремительно сокращается из-за воздействия человека на окружающую среду.

- Международные фонды совместно с правительствами данных стран ведут работу, направленную на сохранение желтощеких хохлатых гиббонов, но признают, что результаты пока недостаточны, - сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Создание резервных популяций в зоопарках и исследовательских центрах считается одним из способов спасения гиббонов от исчезновения.

Как отмечают в зоопарке, между собой желтощекие гиббоны общаются с помощью различных звуков и охотно поют. Как правило, гиббоны затягивают песню дуэтом, но начинает и заканчивает петь непременно самец.

В августе зоопарк планирует получить самку гиббона - для создания пары.