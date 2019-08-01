В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га

В Красноярском крае авиационная группировка Минобороны и МЧС, составленная из десяти самолетов и десяти вертолетов, за минувшие сутки потушила пожары площадью 23 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиационная группировка была создана из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров, бушующих в Красноярском крае.

Оперативную группу возглавил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, 1 августа восемь самолетов Ил-76 совместно с авиацией МЧС погасили пожары на площади 23 тысячи гектаров.

В пятницу, 2 августа, очередные вылеты начнутся уже в пять часов утра по местному времени. За день планируется совершить 20 самолето-вылетов по тушению пожаров, отметил Булгаков.

В пятницу же к тушению пожаров под Красноярском приступят вертолеты Ми-8. Начало вылетов планируется на 11-12 часов дня по местному времени. Предполагается провести 15-20 вылетов.

"Погодные условия сегодня не позволили пройти армейской авиации вертолетами Ми-8, мы заканчиваем ее сосредоточение", - сказал Булгаков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипажи самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска.

Вылеты были осуществлены с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях. Самолеты оборудованы водосливными авиационными приборами емкостью 42 тонны.

"Летный состав прошел специальную подготовку и имеет опыт тушения природных пожаров в различных регионах России", - подчеркнули в Минобороны РФ.