Военная авиация прилетела в Сибирь для тушения пожаров

В аэропорту Красноярска началась подготовка военно-транспортных самолетов Ил-76 к тушению лесных пожаров. Полеты начнутся 1 августа.

- Технический состав приступил к заправке выливных авиационных приборов и подготовке авиатехники к вылету. Экипажи самолетов прибыли из пунктов постоянной дислокации в Красноярск. Летчики уже изучили маршруты проведения полетов и погоду в местах наиболее крупных пожаров, - сообщили в Минобороны РФ.

Ил-76 способен вылить на огонь 42 тонны воды. Очаги будут тушить группы по четыре-пять самолетов, идущих друг за другом, рассказал замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации. Его слова приводит ТАСС. Булгаков отметил, что необходимо вписать полеты военной авиации в график работы аэропорта.

В Красноярске создается группировка ВКС России из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и 10 транспортных вертолетов. Техника прибыла с авиабаз в Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Тверской и Ульяновской областях. Каждый самолет и вертолет укомплектован двумя экипажами для непрерывной работы.

По данным Авиалесохраны, площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трем миллионам гектаров. Почти все они находятся в труднодоступных зонах. Наибольшая площадь распространения огня в Якутии (1,1 миллиона гектаров тайги), Красноярском крае (более миллиона гектаров) и Иркутской области (примерно 700 тысяч гектаров). В Иркутской области, Красноярском крае, отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.