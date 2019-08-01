В Дагестане град повредил крыши 700 домов

В дагестанском селении Доргели град повредил кровли около 700 жилых зданий, двух школ, детского сада и участковой больницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Сильные осадки выпали накануне в Карабудахкентском районе Дагестана. После ливня было нарушено электроснабжение. Урон нанесен и стоявшим под открытым небом автомобилям. Но обошлось без пострадавших.

Созданы комиссии по обследованию домов всех обратившихся граждан. С населением проведена разъяснительная работа.

МЧС рекомендует при выпадении града не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой. Искать укрытие под деревьями не стоит, так как велик риск попадания молний. К тому же сильный ветер может обломить ветви. Передвигающимся на машине лучше остановиться и отвернуться от стекол, прикрыв глаза руками или одеждой. Средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше четверти часа.