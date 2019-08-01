В Ингушетии построят одиннадцать новых газопроводов

В этом и будущем годах в республике будет построено 11 газопроводов среднего и низкого давления.

До новогодних праздников завершится строительство шести из них общей протяженностью 63 километра. Сегодня работы сделаны почти на 90 процентов.

В 2020 году в Ингушетии проложат еще почти 266 километров сетей, это пять распределительных газопроводов.

Параллельно решается проблема неплатежей потребителей за голубое топливо. С этой целью намечено обновить базу абонентов, установить в частных домах современные счетчики, ввести систему онлайн-услуг и более активно привлекать к работе с должниками правоохранительные органы.