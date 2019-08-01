В КЧР в этом году планируется переселить семь аварийных домов

По оценке Министерства строительства РФ, Карачаево-Черкесия входит в число регионов-лидеров, наиболее активно реализующих программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В рамках данной адресной программы, рассчитанной на 2014-2017 годы, были расселены жильцы многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Таких насчиталось 93 дома общей площадью 17.9 тысячи квадратных метров. В итоге новые квартиры получили 1 559 человек.

Всего за два года (2014-2016) было возведено пять многоквартирных домов: три - в городе Усть-Джегута на 18, 27 и 30 квартир, дом в селе Чапаевское - на 55 квартир и городе Черкесске. В столице республики для горожан, проживающих в аварийном фонде, сдали дом с 41 квартирой.

В общей сложности в 2014-2016 годах новоселье справили 772 жителя Карачаево-Черкесии. Кроме того, жильцам был предложен и другой вариант расселения - администрация выкупила аварийное жилье, и люди сами себе подобрали подходящую жилплощадь. Таким образом, решилась проблема 69 аварийных домов, из которых было переселено 787 человек.

В настоящий момент республика приступила ко второму этапу программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В 2019-2025 годах будут переселены многоквартирные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

В реестр аварийных домов внесены семь домов. В том числе: пять - в городе Усть-Джегута и по одному в аулах Эркен-Шахар (Ногайского района), Адыге-Хабль (Адыге-Хабльского района). Планируется, что первым в 2019 году будет переселен многоквартирный дом в Усть-Джегуте.

- В этот раз мы также повторим опыт выкупа аварийного жилья у населения. Как показала практика, таким образом люди получают возможность увеличить свою жилплощадь. К полученным средствам они добавляют свои деньги и приобретают более просторные квартиры или дома, - прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Евгений Гордиенко.