Фестиваль "Окно в Европу" состоится в Выборге 2-8 августа

Фестиваль российского кино "Окно в Европу", 2-8 августа, Выборг, Ленинградская область.

Фестиваль, который по "выборгскому счету" сверяет пульс нынешнего отечественного кинематографа с культовыми произведениями нашего кино, в этом году своим главным героем выбрал Ролана Быкова. В октябре этого года лучшему Бармалею на свете, режиссеру легендарного фильма "Чучело" (1983), картин "Айболит-66", "Внимание, черепаха!", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" исполнилось бы 90 лет. Но у актера, которого с ходу узнавали дети 1960-1980-х, диапазон ролей и дарований был совсем не детский. Кроме отца Федора из "12 стульев" и командира партизанского отряда в "Проверке на дорогах", была еще потрясающей мощи роль скомороха в "Андрее Рублеве", был "Нос", где он сыграл, кажется, всех - от коллежского асессора Ковалева и его Носа до цирюльника и мужика с обозом... Не говоря уж про то, что он был режиссером этого фильма.

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями. В городском Доме культуры можно будет увидеть фильмы из конкурсов анимации (33 мультфильма) и неигрового кино (23 картины). И, кстати, эти программы, часто оказывающиеся в тени, в этом году обещают нескучное лето.

Так, точно нельзя пропустить "Книгу моря" Алексея Вахрушева. Мало того, что авторы снимали морских охотников Чукотки, промышляющих в Беринговом заливе, фильм соединяет документальные съемки и анимацию, историю охоты и мифы северных народов, съемку суровой реальности и тонкий поэтический взгляд. А рядом - повествование о газетных буднях в фильме "Новая" (режиссер Аскольд Куров). С ним соседствует новый фильм Алены Полуниной "Своя республика" о войне в Донбассе, вокруг которого наверняка будут споры до хрипоты. Тут же - портрет одной семьи, в которой сразу два знаменитых режиссера, - "Театр времен Геты и Камы" (режиссер Борис Караджев). Неигровые картины будут также представлены в программе "Копродукция. Окно в мир".

Что касается основного конкурса игрового кино "Осенние премьеры", то тут интриг предостаточно. Начать с того, что режиссер и сценарист фильма "Элефант" пожелал остаться неизвестным. Зато имена продюсеров - Сергей Сельянов, Алексей Гуськов - говорят сами за себя. Кроме Алексея Гуськова, который сыграл роль главного героя - "злобного автора добрых книжек", в фильме играют Полина Агуреева, Ян Цапник и даже Фредерик Бегбедер. Среди самых ожидаемых фильмов - новая картина Юсупа Разыкова "Танец с саблями", антиутопия в духе вестерна Сергея Кузнецова "Семь пьяниц", новая комедия от Бориса Гуца, снятая вновь мобильным телефоном, с бодрым названием "Смерть нам к лицу" и школьная драма "Простой карандаш" от Натальи Назаровой.

Словом, третий заметный российский киносмотр (после Московского международного и сочинского "Кинотавра") собирает весьма разнообразную программу.

Откроет фестиваль фильм Константина Худякова "Конец сезона".