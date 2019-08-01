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01.08.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петергофе из здания по Университетскому проспекту, 26, где расположен Институт химии СПбГУ, в спешном порядке вывели студентов и преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.

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По данным ТАСС, обнародованным со ссылкой на источник в экстренных службах города, в здании при обходе обнаружены два баллона с фосгеном, ядовитым газом, который представляет чрезвычайную опасность для человека.

Из здания вывели порядка двухсот студентов и преподавателей.

В пресс-службе СПбГУ уточнили, что в связи с обнаружением бесхозных предметов к учебному корпусу немедленно были вызваны сотрудники МЧС и полиции.

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