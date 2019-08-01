Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов

В Петергофе из здания по Университетскому проспекту, 26, где расположен Институт химии СПбГУ, в спешном порядке вывели студентов и преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.

По данным ТАСС, обнародованным со ссылкой на источник в экстренных службах города, в здании при обходе обнаружены два баллона с фосгеном, ядовитым газом, который представляет чрезвычайную опасность для человека.

Из здания вывели порядка двухсот студентов и преподавателей.

В пресс-службе СПбГУ уточнили, что в связи с обнаружением бесхозных предметов к учебному корпусу немедленно были вызваны сотрудники МЧС и полиции.