Международная федерация волейбола (ФИВБ) назвала два последних города из десяти, которые примут матчи финального турнира чемпионата мира 2022 года среди мужских команд. Это весьма мощные центры развития данного вида спорта в стране - Ярославль и Кемерово.

Напомним, что в конце мая этого года ФИВБ утвердила восемь городов из десяти среди кандидатур, предложенных Всероссийской федерацией волейбола: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Нынешний выбор Ярославля и Кемерова, сформировавших окончательный список мест проведения матчей ЧМ-2022, вполне логичен. У команды "Ярославич" и всего города большие волейбольные традиции, здесь воспитаны четыре олимпийских чемпиона Лондона-2012, причем эти спортсмены представляют разные амплуа - связующий Сергей Гранкин, диагональный нападающий Максим Михайлов, доигровщик Юрий Бережко и либеро Александр Соколов.

Кемеровский "Кузбасс" минувший весной под руководством главного тренера нашей национальной дружины Туомаса Саммелвуо впервые в истории, и причем сенсационно, взял "золото" Суперлиги. Клубные цвета защищают целый ряд игроков из боевого состава нынешней сборной.

Вот комментарий президента ФИВБ бразильца Ари Грасы: "Кемерово и Ярославль - два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший прием в десяти городах во время чемпионата мира. Россия - страна, которая любит волейбол и имеет шикарный опыт организации международных спортивных мероприятий. При проведении чемпионата мира в городах различных регионов России болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса".