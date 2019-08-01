На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Ранним утром в поселке сгорел деревянный дом по улице Каменный проспект, 15.

В ГУ МЧС уточняют, что дом был одноэтажным, размером 10х10 метров, к приезду спасателей здание горело по всей площади.

Меньше чем через полчаса огнеборцы смогли локализовать пожар, еще через 25 минут полностью потушили пламя. Когда спасатели зашли внутрь сгоревшего дома, то обнаружили тела погибших. На место были немедленно вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас, как сообщает РИА Новости, в поселок прибыли сотрудники регионального СК, они выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности погибших.