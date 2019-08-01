Одним из способов борьбы с любителями нелегальных экскурсий по петербургским крышам может стать установка на чердаках сигнализации, считают специалисты жилищного комитета правительства города. Сегодня в 14 домах такая техника уже смонтирована - за счет управляющих компаний.

Экскурсии по крышам - популярное развлечение как для жителей, так и для гостей Петербурга. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Еще в отношении 25 адресов в Центральном районе Санкт-Петербурга представителями администрации города, жилищного комитета и управляющих организаций достигнуты договоренности с интернет-провайдерами, операторами кабельного телевидения, сотовыми операторами, чья аппаратура установлена на чердаках.

В городе насчитывается 169 домов, где проводятся незаконные экскурсии по крышам. Практически все они расположены в центральных районах

Вообще в городе в настоящий момент насчитывается 169 домов, где проводятся незаконные экскурсии по крышам. Практически все они расположены в центральных районах Северной столицы. Романтики, мечтающие "увидеть Питер с высоты птичьего полета", рвутся в такие путешествия, а вот жильцам этих домов , как и управляющим компаниям, их обслуживающим, не до улыбок. Ведь массовые экскурсии по старым крышам мало того что создают опасность для самих экскурсантов, так еще и вредят домовому имуществу: они повреждают металлическую кровлю, создают открытый доступ к домовым коммуникациям.

С руферами борются: например, ставят при выходах на чердаки взломостойкие двери, врезают в них сложные замки. И все равно приглашения типа "экскурсии по крышам, недорого" то и дело мелькают на интернет-сайтах Петербурга. Как жалуются представители управляющих компаний, инициаторы незаконных экскурсий срывают двери с петель, вырезают замки. Страдают и интернет-провайдеры, операторы сотовой связи, телефонные компании. Именно поэтому эти организации согласились установить сигнализации за свой счет, так как часто во время проведения незаконных экскурсий их оборудование повреждается или похищается, так что они тоже заинтересованы в изолировании крыш от нежелательных посетителей.

На оставшихся адресах в ближайшее время также планируется установить сигнализацию и видеослежение, в основном за счет интернет-провайдеров или телефонных компаний, а также за счет собственных средств управляющих организаций, подчеркнули в пресс-службе жилищного комитета.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов заявил, что проход на крыши Петербурга ограничат для нелегальных экскурсий в целях безопасности экскурсантов и сохранности зданий.

- Экскурсии по крышам - это проблема, поэтому мы сейчас вводим в парадных систему видеонаблюдения, а также ставим чердачные перекрытия под охрану, - сказал Александр Беглов. Он особо подчеркнул, что несанкционированный вход на чердачные помещения открывает доступ злоумышленникам к коммуникациям здания, что создает опасность и для исторических памятников, и для жителей домов.

Экскурсии по крышам исторических зданий являются популярным развлечением как для жителей, так и для гостей Петербурга. В интернете можно найти множество сайтов, которые предлагают такие услуги. Однако зачастую никаких договоренностей с собственниками зданий о проведении подобных экскурсий организаторы не имеют.