Опубликованы фотографии новых станций петербургского метро

За месяц до предполагаемого окончания работ компания "Метрострой" опубликовала фотографии со строящихся станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Снимки размещены на официальной странице "Метрострой. История петербургского метро" в социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что на станции "Проспект Славы" на поверхности ведется остекление павильонов над лестничными спусками, в наклонном ходе продолжается навешивание зонтов, а в подземном вестибюле конструкции световых карнизов готовы к монтажу цветного стекла. На станции "Дунайская" ведется подготовка к благоустройству прилегающей территории, а на "Шушарах" - мощение площадки перед входом на станцию и монтаж лифтов.

Напомним, три новых станции строятся на "фиолетовой" ветке петербургского метро, их запуск запланирован перед началом нового учебного года. В конце июля в Смольном отчитались, что "закончен монтаж траволаторов на станциях "Проспект Славы" и "Дунайский проспект", они готовятся к грузовым испытаниям".

- На ближайшее время также запланированы испытания больших эскалаторов на первом наклонном ходе станции "Проспект Славы", на втором наклонном ходе испытания уже завершены, - отметили в пресс-службе городского правительства. - К испытаниям готовятся и малые эскалаторы на станции "Дунайский проспект". По итогам испытаний эскалаторам и траволаторам предстоит пройти аттестацию Ростехнадзора.