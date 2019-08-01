Петербург возглавил рейтинг лучших городов для мужского отдыха

Петербург признан лучшим городом России для отдыха в мужской компании. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, "в пятерку популярных городов, куда едут одни мужчины, вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай".

Как уточняется в официальном блоге сервиса, рейтинг составлен в преддверии Дня холостяка, который в Европе отмечают 7 августа, и основан на данных оплаченных заявок (броней) гостей-мужчин на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах в течение трех летних месяцев.

Несмотря на то, что Северная столица занимает в этом списке первое место по популярности, по стоимости и продолжительности отдыха она уступает Петрозаводску (2539 рублей и 2878 рублей в сутки, 2,7 и 5,5 ночи соответственно). Интересно, что замыкающий десятку самых популярных направлений Медвежьегорск (Республика Карелия) лидирует по стоимости - 7750 рублей в сутки, а по продолжительности мужского отдыха уступает только Кисловодску, где цена за ночь в отделе в среднем ниже ровно в пять раз.

Отметим, что Петербург регулярно становится лидером рейтингов туристических направлений внутри России. В середине июля, например, город на Неве вошел в первую тройку городов с лучшими горничными - вместе с Москвой и Анапой.