Петербуржцам предложили принять участие в разработке веломаршрутов

В Петербурге начинается разработка Адресной программы развития сети велосипедных маршрутов на период 2020-2022 годов. Оценить ее перспективность Городской центр управления парковками предложил жителям города.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга, для реализации программы отобраны 12 перспективных велосипедных маршрутов, запланированных к обустройству в ближайшие три года.

- По части из них уже ведется проектирование, - уточнили в Смольном. - Вместе с тем есть и новые трассировки, с которыми вы можете ознакомиться и дать свои предложения по их корректировке.

Подать свои идеи можно в срок до 30 августа по электронной почте veloproekt@gcup.spb.ru. Однако в Смольном обещают принять во внимание любые инициативы: "Предложения, поступившие после 30.08.2019, будут рассматриваться при корректировке Адресной программы на период 2021-2023 годов".

Справка "РГ"

Полная схема веломаршрутов, планируемых к обустройству до 2022 года, размещена на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.