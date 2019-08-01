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01.08.2019 16:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петербуржцам предложили принять участие в разработке веломаршрутов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге начинается разработка Адресной программы развития сети велосипедных маршрутов на период 2020-2022 годов. Оценить ее перспективность Городской центр управления парковками предложил жителям города.

Фото: iStock
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Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга, для реализации программы отобраны 12 перспективных велосипедных маршрутов, запланированных к обустройству в ближайшие три года.

- По части из них уже ведется проектирование, - уточнили в Смольном. - Вместе с тем есть и новые трассировки, с которыми вы можете ознакомиться и дать свои предложения по их корректировке.

Подать свои идеи можно в срок до 30 августа по электронной почте veloproekt@gcup.spb.ru. Однако в Смольном обещают принять во внимание любые инициативы: "Предложения, поступившие после 30.08.2019, будут рассматриваться при корректировке Адресной программы на период 2021-2023 годов".

Справка "РГ"

Полная схема веломаршрутов, планируемых к обустройству до 2022 года, размещена на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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