Новости

Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы 21:35
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая 21:23
Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении 20:56
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 20:33
В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ" 20:25
"Арсенал" обновил трансферный рекорд 20:04
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 20:01
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми 19:39
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 19:31
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 19:19
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 19:12
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 19:06
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 19:06
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 19:04
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири 18:56
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 18:41
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 18:38
В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов 18:37
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество 18:30
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 20:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Родом из Верколы

В Архангельской области возродили Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
В Поморье возрождают Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова, которую не присуждали 12 лет. В феврале 2020-го будет отмечаться 100-летие выдающегося северного писателя-"деревенщика". В юбилейные дни прозаики и литературные критики, которые продолжают традиции его честного и неравнодушного слова, получат премию "Чистая книга". Так называлось последнее - неоконченное - произведение Федора Абрамова.
Федор Абрамов переживал за судьбу русской деревни и рассказывал правду, какой бы горькой она ни была. Фото: Рудольф Кучеров. Федор Абрамов переживал за судьбу русской деревни и рассказывал правду, какой бы горькой она ни была. Фото: Рудольф Кучеров.
Федор Абрамов переживал за судьбу русской деревни и рассказывал правду, какой бы горькой она ни была. Фото: Рудольф Кучеров.

В советское время это имя знала вся страна. Книги о тяжкой судьбе северной деревни издавались большими тиражами даже за рубежом. Трудягам Мишке и Лизе Пряслиным сопереживали англичане, французы, японцы... Сегодня Федор Абрамов почти забыт, его произведений не найти в книжных магазинах. Но писателя помнят на малой родине - в Архангельской области - и в Петербурге, где он провел большую часть жизни.

Сегодня Федор Абрамов почти забыт, его произведений не найти в книжных магазинах

В деревне Верколе от большого абрамовского "печища", на котором издавна селились представители рода, осталось всего два дома. Но здесь все связано с писателем и его книгами. Вот с этого угора он любовался рекой Пинегой, вон по той тропке поднималась Пелагея из известной повести... Сама Веркола стала прототипом села Пекашина из тетралогии о Пряслиных. Идешь по деревенским улицам - и словно книги Абрамова читаешь, можно запросто встретить его героев. Ведь он писал их с реальных людей, своих земляков.

Фото: Администрация Липецкой области
Обновленный Центр культуры и досуга открыт в Становлянском районе

Геннадий Васильевич Белоусов - смешливый работящий Кирька из очерка "Вокруг да около" - жил по соседству с Федором Абрамовым. Они много общались во время сенокоса, писатель все расспрашивал о людях, блокнот из рук не выпускал. А Нина Павловна Иванова - Майка-плотник из цикла "Трава-мурава" - вытесала Федору Александровичу весло. Она до сих пор управляется с топором лучше всех мужчин, несколько домов сама поставила.

- Я оградку делала, рейки строгала, - рассказывает Нина Павловна. - Смотрю - Федор Александрович идет. Поздоровались. "Мне веселко бы надо", - говорит. Проблем нет, весло ведь не лопата, она позаделистей будет, больше времени требует. Очертила, топором да рубанком прошла - готово!

Вниманием Веркола не обижена. Сюда круглый год приезжает много гостей - почитателей творчества ее знаменитого уроженца и просто туристов. Владимир Абрамов открыл семейный музей в доме своего отца, старшего брата писателя. Именно здесь Федор Абрамов написал книгу "Братья и сестры".

- Я тогда еще в детский сад ходил, - вспоминает его племянник. - Мы с ребятами бегаем по дому, шалим, а мама говорит: "Ну-ка потише! Там дядя Федя пишет". В 74-м году я возвращался с учебы из Горького через Москву. Смотрю - везде афиши висят: Федор Абрамов, "Деревянные кони", театр на Таганке.

Петербургский режиссер Лев Додин и актеры Малого драматического театра давно сроднились с веркольцами. Больше сорока лет назад мастер приступил к работе над легендарным спектаклем "Братья и сестры" и привез свой актерский курс на Пинегу, где они повстречались с Абрамовым. А в 2014-м в Верколе побывало уже новое поколение "додинцев", которые заменили первый состав исполнителей. Елизавета Боярская назвала эти дни лучшими в их жизни. "Братья и сестры" по-прежнему собирают аншлаги.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Музей Китая получил дар от российских художников

Федор Абрамов очень переживал за судьбу деревни и рассказывал правду о ее жизни, какой бы горькой она ни была. "Что творится с Верколой, то происходит и со всей Россией", - говорил он. Уже в его время пашни, которые с таким трудом возделывали земляки в войну, зарастали лесом. Давно нет совхоза с сотнями буренок. Но Веркола будет жить - во многом благодаря абрамовскому наследию.

Правда Федора Абрамова нужна нам и сегодня - эта мысль рефреном звучит на ежегодных литературных конференциях в Верколе. Есть надежда, что возрожденная премия поможет вновь услышать писателя, которого незаслуженно забыли.

Справка "РГ"

Премия "Чистая книга" будет вручаться в двух номинациях - проза и литературная критика. Конкурсный отбор продлится до 15 октября. Лауреаты получат по 500 тысяч рублей. Главный критерий - актуальность и честность произведений. Премию учредили Российский книжный союз, Союз писателей России и губернатор Архангельской области.

Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ