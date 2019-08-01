Премьеру спектакля "Кровь книги. Флобер" покажут в Петербурге в сентябре

Премьера спектакля "Кровь книги. Флобер", Санкт-Петербургский Малый драматический театр - Театр Европы, 18 и 26 сентября.

Режиссер Андрий Жолдак, прежде поставивший "Мадам Бовари" в Петербурге, объяснял метания замужней женщины волей богов: в его спектакле некие высшие существа ставили эксперименты над людьми, заражая их особой чувствительностью к любви и повышенной ранимостью. Люди эксперимента богов не выдерживали, чувствительный человек был обречен на гибель, любовь провозглашалась опасной и без моральных революций Флобера. У Ольги Субботиной, рассказавшей эту историю в Вахтанговском театре в Москве, Эмма Бовари гибнет, потому что так автор написал. И так ее муж доктор Шарль Бовари великодушно прописал своей жене: купить амазонку для конных прогулок с Рудольфом, отправиться в другой город на консультацию с Леоном... Подлинный масштаб благородства Шарля Бовари его жена мадам Бовари никогда не оценит; в московском спектакле мужчины слепо любили женщин, а женщины ничего не хотели понимать про мужчин.

В Малом драматическом театре в спектакле "Кровь книги. Флобер" по сценарию Льва Додина, Валерия Галендеева и Игоря Евсеева история мадам Бовари прозвучит в контексте времени написания романа. Именно обстоятельства создания романа и судьба Флобера станут центром театрального размышления. Новая премьера МДТ продолжает цикл спектаклей-исследований "...да не судимы будете", в котором в театре изучают великие произведения мировой литературы и жизнь их великих авторов.

Как судьба произведения отражается в судьбе художника и влияет на его взаимоотношения с близкими, собратьями по цеху, властью? Какие коллизии возникают между творцом и его произведением? По каким законам строятся взаимоотношения произведения искусства и общества? Театр ставит перед собой эти вопросы, но не пытается дать зрителю на них конкретных ответов - здесь исследуют документы эпохи, личные письма, дневники и, конечно, само произведение.

Первым в цикле "...да не судимы будете" рассказали о Борисе Пастернаке - в спектакле "Вакханалия. Пастернак" исследовали историю присуждения Нобелевской премии писателю за роман "Доктор Живаго". Звучали голоса Корнея Чуковского, Анны Ахматовой, Всеволода Иванова, Варлама Шаламова, Ольги Ивинской, Константина Симонова и многих современников Пастернака; двенадцать актеров во главе с Сергеем Курышевым (Борис Пастернак) перевоплощаются в конкретных людей - от известных писателей и партийных функционеров до экскаваторщика Васельцова, обессмертившего себя фразой: "Я Пастернака не читал, но скажу..."

После "Доктора Живаго" Пастернака и "Мадам Бовари" Флобера в планах МДТ - в том числе и "Любовник леди Чаттерлей" Дэвида Лоуренса. И не менее драматическое исследование судеб произведений Бродского, Байрона и Цветаевой.