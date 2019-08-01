В Гатчине на Дворцовой ферме поселились фазаны

На Дворцовой ферме музея-заповедника "Гатчина" поселились три молодых фазана. Птиц учреждению презентовали местные фермеры и подарок более чем символичный - во времена графа Григория Орлова на этой территории существовал настоящий "парк для фазанов", сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Все птицы разных видов - в дар музею передан королевский, охотничий и венгерский фазаны.

В XVIII веке Российскую Империю этих птиц привозили из-за границы, в основном из Чехии и Англии, фазаны неплохо приживались в петербургском климате, но их содержание было довольно кропотливым. "Парк для фазанов" существовал в Гатчине до последних лет XVIII века, когда по указу Павла I на этом месте был разбит новый парк, получивший название "Сильвия".

Тогда же была построена Дворцовая ферма для обеспечения императорских нужд. На ферме держали коров, несушек, также имелся большой огород.

Сейчас на Дворцовую ферму приезжают туристы. Правда, погладить фазанов им не удастся, птицы находятся в вольерах, на птицами следят сотрудники фермы. Вообще, как сообщили "РГ" в пресс-службе музея-заповедника, безопасности животных сейчас в учреждении уделяется самое пристальное внимание. Весной на озере самка лебедя стала жертвой бездомных собак. Птица погибла, защищая кладку яиц. Сотрудники музея-заповедника перенесли кладку в инкубатор, но спасти удалось только одного птенца.