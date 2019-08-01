В Карелии группу пропавших байдарочников будут искать с вертолета

В Карелии группу туристов-байдарочников, которые не выходят на связь, будут искать с помощью вертолета. Он специально прилетит из Санкт-Петербурга.

Напомним, на Белом море с 24 июля не выходит на связь группа туристов из десяти человек. Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМЧС по Карелии, туристы собирались идти к острову Бережной Сосновец. Потом они планировали переправиться на байдарках еще на несколько островов и вернуться в село Нюхча.

По информации их родственников, группа может дожидаться улучшения погоды на одном из островов в Белом море. Спасатели уже находятся в селе Нюхча. Но не могут выйти в море из-за неблагоприятных условий. Порывы ветра достигают 18-20 метров в секунду, волны - до двух метров. Шторм пока не утихает. Поэтому спасатели надеются на вертолет.