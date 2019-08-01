В Карелии в Белом море пропала группа из десяти туристов

В Карелии не выходит на связь группа туристов из десяти человек. Они отправились на катере из поселка Сумский. Последний раз их видели 24 июля.

Как рассказал "РГ" начальник отделения информационного обеспечения МЧС Карелии Максим Рожин, о розыске туристической группы в ведомстве узнали накануне. Десять человек собирались идти к острову Бережной Сосновец. Потом переправиться на байдарках еще на несколько островов и вернуться в село Нюхча.

По данным родственников туристов, группа, скорее всего, высадилась на одном из островов в Белом море и пережидает там непогоду. Запаса еды у них достаточно.

Спасатели сейчас находятся в селе Нюхча. Они также ждут улучшения погодных условий, чтобы начать поиск не выходящих на связь туристов. Кстати, эта группа не была зарегистрирована.