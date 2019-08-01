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01.08.2019 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все в лес

В Карелии помогут собрать дикорастущие ягоды
Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Власти Карелии предоставят субсидию организации, которая специализируется на заготовке, механической и электронной очистке лесных ягод. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса она получит 1,9 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования. Регион является лидером по заготовке дикорастущих ягод в России.

Как оценивают эксперты, эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране насчитывает 8,5 миллиона тонн в год. Но используется не более чем на шесть процентов. В Карелии побольше - 10-15 процентов имеющихся запасов. Среднегодовой объем составляет около 15,4 тысячи тонн. Для сравнения в целом в Российский Федерации - 35 тысяч тонн. Причем с каждым годом спрос на экологически чистую продукцию растет. Но проблема заключается в том, что такой отрасли, как сбор дикорастущих даров природы и их переработка, в стране официально и не существует. Поэтому заготовителям и переработчикам не приходится рассчитывать на господдержку и кредиты.

Фото: iStock
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- Данный бизнес не выделен в отдельную отрасль, которая могла бы претендовать на денежные вливания. Его нет даже в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Поэтому проводить какую-то целенаправленную политику по развитию отрасли невозможно, пока не будет достаточных правовых оснований, - считает эксперт, доктор экономических наук Юрий Савельев.

С предложением изменить эту ситуацию в федеральное правительство обращались и власти Карелии. Они хотят добиться внесения дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. Об этом не так давно шел разговор и с зампредом правительства РФ Алексеем Гордеевым. Он согласился с тем, что дикоросы - значимый ресурс развития северных территорий, который пока не задействован в полной мере. И обещал детально проработать эту тему и подготовить конкретные предложения по решению проблем.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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