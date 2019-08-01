В крупной петербургской фирме начались обыски из-за неуплаты налогов

В Петербурге и Москве в офисах крупной коммерческой фирмы начались обыски, связанные с неуплатой налогов.

Как сообщает Следственный комитет по Северной столице, за два года бюджет недополучил порядка 45 миллионов рублей.

В пресс-службе ведомства уточняют, что по версии следствия, одним из инструментов стали налоговые вычеты. Компания не имела никаких оснований для их получения, тем не менее, исправно подавала документы со сведениями о необходимости применения льготы.

Вторым способом снижения налогооблагаемой базы стало заключение фиктивных договоров с фирмами-однодневками.

Обыски в офисах проводятся силами Следственного комитета, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, регионального управления ФНС, а также Росгвардии.