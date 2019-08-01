В Петербурге побит температурный рекорд времен Александра III

В Петербурге 31 июля был побит температурный рекорд, температура воздуха днем опустилась до 12,5 градуса по Цельсию, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщила "РГ" начальник Санкт-Петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Щербакова.

До вчерашнего дня самая низкая температура 31 июля была зафиксирована в 1894-м году.

Надежда Щербакова отметила, что довольно часто слышит мнение, что температурный рекорд был побит в эти дни не один раз. Эксперт подчеркивает: да, было холодно, но в истории наблюдений была зафиксирована температура и пониже, пиковым стал один день - 31 июля.

По оценкам Санкт-Петербургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды потепление начнется уже на следующей неделе. Правда, жары, которая периодически накрывала Петербург этим летом, ждать уже не стоит, воздух будет прогреваться до 16-17 градусов.