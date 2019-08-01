В Петербурге ушла из жизни зампредседателя КС РФ Ольга Хохрякова

В Петербурге скончалась заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова.

- Уход Ольги Сергеевны - невосполнимая утрата для всего Конституционного суда, - сказано в сообщении пресс-службы КС. - Ее всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Ее любили как надежного товарища, верного друга, светлого человека.

В должности судьи, а затем заместителя председателя КС РФ Ольга Хохрякова проработала четверть века. Как отмечают в суде, она была выдвинута на пост в высшей юридической инстанции страны президентом РФ по рекомендации коллег - сотрудников Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

- Мы вместе начинали в науке, - рассказала корреспонденту "РГ" экс-судья КС РФ Тамара Морщакова, - и работали вместе более 30 лет, из них 10 - в Конституционном суде. Так, как она умела работать - редко кто умел. При этом Ольга Сергеевна сохраняла к тем, кто придерживался другой точки зрения, все уважение и всю терпимость, на какую должен быть способен интеллигентный человек. Она была интеллигент в самом высоком смысле этого слова и, кроме того, человек высокой душевной чуткости.

Как отметили в пресс-службе, "неоспоримый авторитет, а также безупречные профессиональные и человеческие качества подвигли судей КС к тому, чтобы избрать Ольгу Хохрякову заместителем председателя Конституционного суда". Эту должность она занимала последние 11 лет, будучи еще дважды переназначена уже Советом Федерации РФ.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Ольги Хохряковой.