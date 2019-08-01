Уникальное уголовное дело направлено в Хостинский районный суд города Сочи. 59-летний местный житель обвиняется в том, что он незаконно построил семиэтажный дом в Хостинском районе и уже успел продать 38 квартир на общую сумму более 95 миллионов рублей.

Корреспонденты "РГ" решили выяснить, как на курорте вырос настоящий дом-призрак, который возводился на виду властей и множества различного рода контролирующих структур. Оказалось, ситуация выглядит не так однозначно и довольно удивительно.

Застройщик Сергей Уфимцев этот семиэтажный дом по улице Фабрициуса в Хостинском районе возвел еще... восемь лет назад. Как уточнили корреспонденту "РГ" в краевой прокуратуре, объект не является самостроем.

Да и обманутых покупателей фактически нет.

- Люди купили квартиры, живут они там, ущерб причинен государству, застройщик не платил налог в казну, - пояснили в ведомстве.

Но неужели городская власть была не в курсе строительства? Ведь это не гараж и не пристройка какая-то, а высотное здание, причем расположенное далеко не на отшибе. Получается, что жилую высотку возвел как бы человек со стороны...

- Даже если мы и знали бы об этом строении, то у нас нет полномочий, чтобы туда попасть, - объяснила "РГ" заместитель главы администрации Хостинского района Светлана Чуприна. Она сослалась на управление по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства, созданного в конце прошлого года на базе бывшего управления земельного контроля при сочинской администрации.

По версии следствия, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь учредителем юридического лица, с 23 апреля 2011 года по 24 января 2017 года, в нарушение требований, предусмотренных статьями 2, 23 Гражданского кодекса, осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, - сказали в прокуратуре.

На 59-летнего застройщика завели уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как рассказал "РГ" помощник прокурора Сочи Михаил Екимцов, дело возбуждено еще десять месяцев назад. А до суда дошло только сейчас.

Изначально дом был самовольной постройкой, - пояснил он, - но после окончания строительства он обратился в суд, чтобы узаконить объект. В районном суде ему отказали в этом, но в краевом суде иск удовлетворили.

На имущество Сергея Уфимцева наложен арест, в частности, на непроданные квартиры (он успел реализовать 38 из 45 существующих в этом доме квартир). Фигурант не задержан.

Между прочим, жители дома являются законными собственниками квартир. Фактически обманутых покупателей нет, поэтому наказание застройщика классифицируется не по статье 159 УК РФ, а по 171-й.

Уфимцеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Кстати, в 2016 году он все-таки зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. А буквально через две недели Хостинский районный суд Сочи вынесет свой вердикт. Дальнейшая судьба жителей в руках правосудия.

От себя добавим, что это дело - пожалуй, самое необычное в громадной черед скандалов с самостроями, которые в последние месяцы сотрясают Кубань, особенно Сочи и чиновников мэрии.

Это дело, пожалуй, самое необычное в череде скандалов с самостроями, которые сотрясают Кубань

Более200 уголовных дел уже возбуждено в крае в отношении недобросовестных застройщиков, а также связанных с ними чиновников. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в 170 из них фигурантами стали застройщики, в 35 - должностные лица органов власти, местного самоуправления и иных ведомств. Наиболее острая ситуация в Сочи, где из 223 проблемных многоквартирных жилых домов 185 являются самостроями.

По версии СКР, местными чиновниками была разработана целая схема с четким распределением ролей. При обращении бизнесмена в мэрию за согласованием стройки сначала следовал отказ, после бизнесмену советовали обратиться в суд. Во время заседания особо возражений со стороны властей не было, что обеспечивало гарантированное решение в пользу бизнесмена. За услугу, по словам правоохранителей, чиновники просили вознаграждение - от 50 миллионов до 100 миллионов рублей за каждую сделку.