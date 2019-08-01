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01.08.2019 12:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани нашли предметы из древнейшего христианского храма

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Специалисты Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Института археологии РАН на Тамани обнаружили уникальные находки одного из древнейших христианских храмов города - фрагменты мраморной полукруглой столешницы с арочными вырезами вдоль края и мраморной купели, сообщается на сайте института.

- Столешницы в форме греческой буквы "сигма", датируемые V-VI веком, использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе стола для подношений, а также во время литургических и поминальных церемоний, - поясняет рукводитель экспедиции Владимир Кузнецов. - Среди близких фанагорийскому экземпляру аналогий можно привести только три целых экземпляра - из Афин, Рима (в Метрополитен-музее в Нью Йорке) и проданный на аукционе Сотбис.

Фото: iStock
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Найденный экземпляр купели имеет прямоугольную форму с двумя отверстиями для слива воды. К сожалению, сохранились только боковые и тыльная стороны купели, а также ее дно. Как выглядела лицевая сторона, на которой обычно помещались христианские символы и обязательное изображение креста, остается неизвестным.

По его словам, первые христианские общины на Боспоре образовались в начале IV века, а уже в начале VI века в документальных источниках встречается упоминание о епископской кафедре в Фанагории. Учредили ее в связи с вхождением боспорских городов в состав Византийской империи при императоре Юстине I. Однако материальных следов христианизации населения Таманского полуострова можно по пальцам пересчитать. До наших дней лишь дошло несколько надгробий второй половины IV-VII веков, фрагменты краснолаковой посуды с христианской символикой, бронзовый крест, который обыкновенно подвешивали к кронштейну для лампад в храме.

В этом контексте новые находки приобретают особое значение, так как проливают свет на развитие христианства на территории страны.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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