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01.08.2019 15:54
Проект: В регионах

Первая партия лецитина из Волгоградской области отправлена на экспорт

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
На маслоэкстракционном заводе в Новоаннинском районе Волгоградской области запустили производство подсолнечного лецитина. Это вещество применяется в медицине, а также пищевой и химической промышленности.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Это исключительно экспортный продукт. В рамках пуско-наладочных работ первая партия уже отправлена за рубеж: качество признано лучшим в мире. Это хорошая перспектива. Мы уверенно движемся вперед, - сказал во время рабочего визита в город Новоаннинский губернатор Андрей Бочаров. - Волгоградская область вернула себе передовые лидирующие позиции по большинству направлений сельского хозяйства. Регион успешно и динамично развивается, показывая очень хорошие результаты, существенно увеличив объемы переработки.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, первые 20 тонн лецитина уже доставлены в Нидерланды. Всего до конца года предприятие поставит на экспорт 1,8 тысячи тонн продукта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в АПК - приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. Маслоэкстракционный завод с общей суммой инвестиций в размере 10 миллиардов рублей введен в строй в 2018 году. Строительство лецитиновой линии обошлось в 531 миллион. По итогам прошлого года переработано 200 тысяч тонн семян подсолнечника. Расчетная мощность составляет 640 тысяч тонн. 80 процентов волгоградского подсолнечника уже перерабатывается в регионе. К 2020 году этот показатель планируют довести до 100 процентов.

Еще один проект региональные власти реализуют с участием инвестора в самом городе Новоаннинский. Администрация области заключила соглашение с предприятием "Каргилл", в рамках которого компания взяла на себя обязательство реконструировать городскую станцию водоподготовки и изношенные сети. Уже построены блок-бокс очистки, резервуар чистой воды, отремонтированы все существующие емкости, обеспечена полная перекладка внутренних сетей, заменено оборудование машинного зала.

- Сегодня здесь проводятся пуско-наладочные работы: вода начала подаваться в дома, - отметил Андрей Бочаров. - Это то, о чем мечтали десятилетиями жители Новоаннинского. Еще остаются технические вопросы, которые нужно решить. В том числе по размещению на этой станции лаборатории по контролю качества воды, по благоустройству территории.

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