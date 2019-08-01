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01.08.2019 09:18
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Россия оспорит требование "Нафтогаза" о возмещении убытков из-за Крыма

Текст: Александр Ленин
Москва собирается оспорить претензии "Нафтогаз" по делу о потере активов в Крыму, которые украинская компания оценила в сумму около 5,2 миллиарда долларов США.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции", - заявили в министерстве юстиции РФ, передает РИА Новости. К делу будут подключены ведущие зарубежные и российские юристы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Представители компании "Нафтогаз" ранее обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием взыскать с российской стороны 5,2 миллиарда долларов в связи с потерей активов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года, говорится на официальном сайте "Нафтогаза". Производство разделили на две стадии. Вопрос о возмещении убытков будет рассматриваться во второй части.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минюст Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России
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