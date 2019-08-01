В Ялте у "фотоживодеров" изъяли сову и обезьяну

Полиция и экологи изъяли сову-сипуху и обезьяну у двух бизнесменов, которые незаконно оказывали фотоуслуги туристам возле Ласточкина гнезда. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Фотоживодеров" обнаружили во время совместного рейда полиции Ялты, городской администрации и минэкологии Крыма. Никаких документов и разрешений на оказание услуг у них не оказалось. При изъятии животных мужчины оказали сопротивление сотрудникам полиции.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Ялтинский городской суд признал их виновными и отправил под арест на пять суток.

Кроме этого, проверку их незаконной предпринимательской деятельности проводит администрация города.