В Крыму туристы устроили фотосессию с умирающим дельфином

Зоозащитников возмутило поведение туристов на пляже в Севастополе, которые фотографировали раненого дельфина-азовку. Об инциденте сообщили в центре спасения морских млекопитающих "Безмятежное море".

- Тяжелобольная азовка выбросилась на Солдатский пляж в Севастополе. А там попала в эпицентр отдыхающих, использовавших ее как реквизит для селфи, - сообшили зоозащитники в Facebook.

В организации рассказали, что самка азовки была истощена и плавала кругами в нескольких метрах от берега. Ее обступили около 40 человек, которые "гладили" животное, страдавшее от глубокой проникающей раны головы. При этом некоторые из зевак предлагали вывезти дельфина в море подальше от берега, чего ни в коем случае нельзя делать с больным животным, которое нуждается в помощи.

Пока сотрудники организации добирались до места, они посоветовали работникам пляжа поддерживать животное на плаву или поместить его в емкость с водой подальше от людей. Однако дельфин умер до приезда команды. Его забрали на вскрытие.

Зоозащитники говорят, что азовка пострадала от рук человека. Скорее всего, она получила травму черепа в результате удара багром иди другим острым предметом, и прожила еще несколько дней.