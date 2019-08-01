В Ростовской области произошла массовая гибель пчел

На 47 пасеках Песчанокопского района Ростовской области погибли пчелы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления ветеринарии региона Николая Губачева.

После жалоб местных жителей сотрудники управления начали эпизоотологическое расследование. Пробы, отобранные на карантинные заболевания, показали отрицательный результат.

Теперь проводится химико-токсикологическое исследование, результат которого станет известен в ближайшие дни.

Если обнаружат отравляющие вещества, инспектор управления будет устанавливать, когда и где проводилась обработка полей пестицидами, а также были ли уведомлены об этом пасечники.

Возместить ущерб пчеловоды смогут только в судебном порядке. До сих пор иски не предъявлены.