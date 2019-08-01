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01.08.2019 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ветерану из Волгограда начислили лишнюю плату за свет

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгограде 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны необоснованно начислили значительную сумму денег для оплаты электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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С февраля по апрель 2019 года инвалид I группы по зрению неоднократно обращался в товарищество собственников недвижимости "Современник", говоря, что его электросчетчик неисправен. Прибор резко увеличил показания, хотя пенсионер пользовался энергоресурсом так же, как и всегда: в месяц он расходовал около 100 кВт.

Но руководство ТСН поначалу не принимало никаких мер. Все же после неоднократных обращений счетчик заменили. Но по данным предыдущего прибора учета пенсионеру произвели перерасчет оплаты и выставили долг более 15 тысяч рублей.

Региональный центр стандартизации обнаружил неисправность счетного механизма. Этот аппарат не проверяли более 30 лет. Прокуратура Центрального района Волгограда в адрес руководства ТСН "Современник" внесла представление об устранении нарушений. Долг ветерана аннулировали.

Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СКР организовать доследственную проверку по этому факту. Действиям должностных лиц дадут правовую оценку. Кроме того, ветерану окажут юридическую помощь.

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