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01.08.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинка задолжала 83 тысячи рублей за измерение роста и веса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинский арбитражный суд подтвердил правомерность претензий к рекламе медцентра, который, по мнению УФАС, намеренно вводил потребителей в заблуждение относительно условий оказания услуг и их оплаты.

Суд встал на сторону пенсионерки, оформившей кредит на лечение пиявками

Как пояснили в ведомстве, проверка медцентра была инициирована после обращения пожилой жительницы Челябинска, задолжавшей за его услуги 83 тысячи рублей. Пострадавшая сообщила, что в июне прошлого года на ее телефон поступил звонок с приглашением пройти бесплатное медицинское обследование. По словам консультанта медцентра, первичная диагностика включала в себя беседу с врачом-терапевтом, измерение роста, веса и давления, а также подключение к специальному диагностическому чудо-аппарату. Услуга предоставлялась безвозмездно, что не могло не заинтересовать пенсионерку. Однако визит обошелся слишком дорого и, мягко говоря, не оправдал ожиданий.

В медцентре пенсионерке действительно провели антропометрические замеры (вес, рост, давление), однако дальнейшее "обследование", как показала проверка, провели на спортивном фитнес-оборудовании, которое обычно используется при назначении режима питания и тренировок. В УФАС пришли к выводу, что медицинской диагностикой подобные манипуляции не являются. Поскольку они не позволяют выявить наличие либо отсутствие заболеваний и при необходимости выбрать правильный курс лечения.

Между тем, во время посещения клиники пенсионерку убедили заключить договор оказания платных медицинских услуг и договор займа с микрофинансовой организацией на сумму 83 тысячи рублей.

Антимонопольщики пришли к выводу, что хотя предварительная беседа с пенсионеркой происходила по телефону, она носила рекламный характер и имела целью заинтересовать услугами медцентра. А значит, прозвучавшие во время этого разговора недостоверные сведения подпадают под действие закона "О рекламе".

- В декабре прошлого года наши специалисты вынесли решение о том, что рекламируемая медцентром бесплатная услуга по своей природе не является диагностикой состояния здоровья, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - А значит, речь идет о недостоверной рекламе, которая имела целью привлечь потребителей посетить медцентр для последующего заключения с ними договора платных медицинских услуг и их оплаты посредством займа у микрофинансовой организацией. Законом распространение подобной рекламы не допускается.

Челябинский минздрав отказался платить поставщику лекарств за задержку

В адрес медцентра было направлено предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы. Там с таким решением не согласились и попытались обжаловать его в арбитражном суде. Однако суд признал доводы антимонопольщиков законными. Предписание УФАС подлежит исполнению, так что теперь любой челябинец после телефонного приглашения пройти медобследование бесплатно, может сообщить об этом в антимонопольное ведомство.

За нарушение рекламного законодательства учреждение на первый раз привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. За повторные нарушения медцентру могут грозить куда более серьезные санкции.

Кстати

После вмешательства УФАС медцентр вернул пострадавшей всю сумму взятого на лечение займа за исключением нескольких тысяч рублей, удержанных в качестве оплаты за полученные процедуры.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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