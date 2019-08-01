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01.08.2019 14:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лучшей сельской семьей России стали Казамкины из Югры

Текст: Елена Панова
Подведены итоги всероссийского конкурса "Семья года". Виталий Егорович, Нэля Владимировна Казамкины и трое их детей стали победителями в номинации "Сельская семья".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, Виталий Егорович и Нэля Владимировна - потомственные оленеводы и очень ответственные родители. Своих детей они воспитывают в атмосфере добра и уважения к людям, почитания старшего поколения, прививают им любовь к своей родине, народу, земле, учат скромности, доброте и честности.

Семья Казамкиных любит собираться за столом на семейные праздники, дни рождения, национальные праздники.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Сохраняя и популяризируя язык, обычаи, традиции коренных народов Севера, семья Казамкиных нашла дело по душе. Их стойбище "Ампутинское" стало центром притяжения туристов. Причем пользуется популярностью не только у жителей Югры, городов России, но и других стран.

На родовых угодьях, где жили предки Казамкиных, Виталий Егорович стал одним из первооткрывателей нового направления - этнотуризма. Всей семьей они принимают туристов, открывая перед ними уникальную самобытную культуру коренных народов Югры.

На территории родовых угодий семьи обустроено несколько стойбищ - зимнее, летнее, межсезонное и специальное стойбище. Туристы при желании могут побывать на каждом из них и познакомиться с бытом, обычаями, традициями коренных малочисленных народов Севера. Летом здесь можно просто гулять по лесу, а зимой покататься на оленьих упряжках и снегоходах.

Нэля Владимировна во всех начинаниях поддерживает мужа, при этом она настоящая хранительница семейного очага. Она хорошо знает традиционный уклад жизни коренных народов Севера, владеет ненецким языком, сохраняет и передает детям обычаи и традиции своего народа.

Отметим, семья Казамкиных войдет в почетную книгу "Семья года России".

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Всероссийский конкурс "Семья года" проводится ежегодно, начиная с 2016 года, и в нем всегда принимает активное участие Югра. В этом году в нем приняли участие 353 семьи, в том числе три из Югры. Кроме Казамкиных, это Мерцаловы из деревни Хулимсунт Березовского района - в номинации "Многодетная семья", семья Александровых из Алябьевского Советского района - в номинации "Семья - хранитель традиции".

Конкурс проводится с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально ответственных семей и династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты детей, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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