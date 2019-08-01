На Южном Урале нашли "паспорта" древних венгров

Во время археологических раскопок на могильном комплексе "Уелги" Кунашакского района Челябинской области были найдены "паспортные бляшки" венгерских воинов.

Недавно закончился 10-й полевой сезон раскопок. Ученые исследовали погребения IX-XI веков, сообщает издание "Южноуральская панорама". Им удалось разобраться в архитектуре древнего могильника со множеством курганов. Раньше они были родовыми кладбищами. Также найдены два неграбленных погребения - ранне-тюркское, которое относится к девятому веку, и мадьярское (венгерское).

Так, были обнаружены серебряные "паспортные бляшки" с растительным орнаментом - такие имелись у древних венгров Карпатской котловины. Кроме этого, удалось найти буддистские бляшки с двумя фламинго и несторианский крест. Ученые считают, что воины Великой Венгрии, границы которой располагались от отрогов Южного Урала, охватывая Поволжье до Карпат, возвращались в родные края на Урал. Здесь они искали жен и вербовали новых воинов. А экзотические находки говорят о том, что элита увлекалась монотеистическими религиозными течениями: несторианством, манихейством, буддизмом.

Археологи отмечают, что "Уелги" состоит из захоронений разных народов - протомадьяр, протобашкир, протоманси, а также пришедших сюда протоказахов и древних кипчакоалтайцев. Эти народы формировались на Южном Урале.