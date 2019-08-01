На Южном Урале в массовом ДТП погиб один человек и четверо пострадали

В массовом ДТП на дороге Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе пострадали четыре человека и один погиб.

ДТП произошло около 12.20 по местному времени. Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе челябинского управления ГИБДД, водитель автомобиля KIA Sportage на повороте не справился с управлением и по касательной столкнулся со встречными машинами Nissan и "УАЗ Патриот" (последний от удара столкнулся с Kia Rio).

Водитель KIA Sportage погиб на месте до приезда врачей. Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, один ребенок отправлен на амбулаторное лечение, а трое взрослых госпитализированы в районные больницы сел Аргаяш и Долгодеревенское с травмами.