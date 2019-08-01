На севере Урала нашли тела трех человек с перевернувшейся лодки

Тела трех человек из пяти попавших после ЧП на реке Лозьве обнаружили спасатели.

- Их обнаружили в трех километрах ниже по течению от места, где находилась лодка, - сообщил "РГ" официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Трагедия произошла в ночь на четверг на севере Свердловской области. На реке Лозьве перевернулась моторное судно, на котором находилось пять человек: перевозчик и мать с тремя детьми, младшему из которых не исполнилось и года.

- Сообщение в полицию поступило в ночь на четверг 00:30 с таксофона. Житель села Вижай расказал, что ждал лодку с семьей, но в назначенное время она не пришла. Начал искать и обнаружил перевернувшееся судно, - рассказал об обстоятельствах ЧП Валерий Горелых.

На место происшествия экстренно выехали начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, спасатели, представители Следственного комитета РФ и волонтеры. Поиски пропавших осложняются сильными дождями.

- Утром спасатели на моторной лодке выдвинулись на обследование реки. Расстояние от поселка Ушма до поселка Вижай по воде - 70 километров. Глубина реки до 6 метров, ширина около ста метров, скорость течения 0,5 м/сек. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек, 7 единиц техники, в том числе 3 лодки и 2 квадроцикла, - сообщили в главном управлении МСЧ РФ по Свердловской области.

Тела матери и детей 2006 и 2009 года нашли в воде, их волной прибило к берегу. Поиски мужчины и младенца продолжаются - уточнили в МЧС.