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01.08.2019 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Урала нашли тела трех человек с перевернувшейся лодки

Текст: Светлана Добрынина

Тела трех человек из пяти попавших после ЧП на реке Лозьве обнаружили спасатели.

- Их обнаружили в трех километрах ниже по течению от места, где находилась лодка, - сообщил "РГ" официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Трагедия произошла в ночь на четверг на севере Свердловской области. На реке Лозьве перевернулась моторное судно, на котором находилось пять человек: перевозчик и мать с тремя детьми, младшему из которых не исполнилось и года.

Фото: iStock
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- Сообщение в полицию поступило в ночь на четверг 00:30 с таксофона. Житель села Вижай расказал, что ждал лодку с семьей, но в назначенное время она не пришла. Начал искать и обнаружил перевернувшееся судно, - рассказал об обстоятельствах ЧП Валерий Горелых.

На место происшествия экстренно выехали начальник территориального ОВД, сотрудники МЧС, спасатели, представители Следственного комитета РФ и волонтеры. Поиски пропавших осложняются сильными дождями.

- Утром спасатели на моторной лодке выдвинулись на обследование реки. Расстояние от поселка Ушма до поселка Вижай по воде - 70 километров. Глубина реки до 6 метров, ширина около ста метров, скорость течения 0,5 м/сек. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек, 7 единиц техники, в том числе 3 лодки и 2 квадроцикла, - сообщили в главном управлении МСЧ РФ по Свердловской области.

Тела матери и детей 2006 и 2009 года нашли в воде, их волной прибило к берегу. Поиски мужчины и младенца продолжаются - уточнили в МЧС.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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