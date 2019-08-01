На севере Урала произошло ЧП, которое уже окрестили трагедией целой народности, - в горной реке Лозьва утонула многодетная мама с тремя ребятишками из селения манси. В уральской тайге сейчас проживает от силы 100 человек этой народности, и для них потеря детей - невосполнимая утрата.

Семья Пеликовых: тридцатилетняя мама и трое ребятишек, младшему из которых - Антону - всего-то полгода, решила отправиться на моторной деревянной лодке из таежного поселка Вижай в отдаленное поселение Ушма. Эти места, в Ивдельском районе Свердловской области, по-настоящему глухие. Небольшой Вижай считается последней точкой цивилизации. Только до него ведет внятная дорога. Продвигаться дальше можно пешком, на вездеходе или по реке на лодке. Как раз через Вижай лежит дорога к таинственному перевалу Дятлова, а западнее, в семидесяти километрах в верховьях Лозьвы, - поселение манси.

По утверждению этнографов, манси не умеют плавать: река для них - территория святая

Пока ясно одно: Светлана накануне известила мужа о путешествии на лодке. Предугадать беду было несложно: Лозьва - река быстрая и своенравная. Из-за дождей вода поднялась, глубина в отдельных местах превышает 6 метров. К тому же, по утверждению этнографов, манси не умеют плавать. "Река для них - территория святая, и в нее нельзя даже окунаться", - пояснил Виктор Вахрушев, представитель регионального уполномоченного по правам человека.

Следственный комитет по факту трагедии возбудил уголовное дело. На данный момент разрабатываются две версии: либо плоскодонка наткнулась на плывущее бревно или корягу, либо лодка была изначально неисправна и оказалась неуправляемой на воде.