Щебень с нового месторождения пойдет на ремонт уральских дорог

В Свердловской области началась разработка Кривинского месторождения известняков в городском округе Богданович. Накануне здесь прогремел взрыв, открывший доступ к первому блоку месторождения, на базе которого можно произвести около 100 тысяч тонн щебня. В целом, по данным геологов, разведанная часть месторождения содержит около 31 миллиона кубометров породы, последующая доразведка увеличит эти объемы.

Добычу щебня на Кривинском месторождении начала компания "ФОРЭС" - крупнейший производитель пропантов для нефтегазовой промышленности, вложивший в подготовку месторождения к началу добычи более 120 миллионов рублей.

- Мы не останавливаемся на основном направлении нашей деятельности. Стремление диверсифицировать бизнес включает и собственное производство щебня, потребность в котором в перспективе должна возрастать, - отмечает исполнительный директор "ФОРЭС" Михаил Ловков.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, сегодня лишь 50,3 процента автомобильных дорог регионального значения соответствуют нормативным требованиям, в части межмуниципальных автотрасс цифра гораздо меньше. В то же время еще несколько лет назад ситуация была гораздо хуже: за последние годы в ремонт и строительство автодорог вложены значительные бюджетные средства. В этом году из дорожного фонда Свердловской области будет направлено 1,56 миллиарда рублей на капитальный ремонт региональных дорог и 1,62 миллиарда - на текущий, на строительство и реконструкцию- 3,77 миллиарда, кроме того 5 миллиардов будет перечислено муниципальным образованиям в виде трансфертов на финансирование дорожных работ на местных объектах.

К 2024 году планируется довести долю автотрасс, отвечающих всем требованиям, до 51,7 процента, а в городских агломерациях - до 85-ти. На это нацелен региональный проект, разработанный в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так что фронт работ впереди обширный, и выполнение масштабных планов должно быть обеспечено не только финансовыми, но и материальными ресурсами.

Ввод в эксплуатацию еще одного щебеночного карьера позволит существенно сэкономить на доставке этого важнейшего материала для строительства дорог в Богдановиче и ближайших к нему городах. В частности, в ближайшие пять лет предстоит построить объезд Богдановича, в планах также реализация крупного федерального проекта, предусматривающего строительство и расширение трассы Екатеринбург-Тюмень. Так что спрос на щебень будет стабильным.

В разработке нового карьера заинтересован и муниципалитет: проект позволит создать около 50 рабочих мест для жителей Богдановича и расположенного рядом Сухого Лога. Возрастут и поступления в местный бюджет.

Лицензия на пользование недрами горного отвода предоставлена ООО "ФОРЭС" на 25 лет. Проект разработки прошел все необходимые экспертизы и общественные слушания.