Пять лет назад в регионе вне закона оказались хмельные "энергетики", а теперь депутаты намерены распространить это правило и на безалкогольные тоники. Причем сделать их недоступными не только для детей, но и для взрослых - в праздники, а также в местах массовых гуляний. Соответствующий законопроект вызывал бурную дискуссию.

Надо отметить, что сама по себе тема далеко не новая: "бодрящие" напитки периодически становятся яблоком раздора между депутатами и бизнесом, который производит и торгует этим специфическим продуктом. Единых подходов так и не сформировано. К примеру, в Челябинской области все же решили отказаться от введенных в 2015 году ограничений на розничную реализацию "энергетиков". В Санкт-Петербурге, напротив, недавно запретили продавать подобную продукцию несовершеннолетним. Нарушителей стращают штрафами: до 50 тысяч рублей на юрлицо.

- Сторонники запретов твердят о защите детей от кофеина, таурина и прочих тонизирующих веществ, якобы пагубно воздействующих на организм. На мой взгляд, тут преобладает популизм. Избиратели в массе своей не владеют объективной информацией для взвешенной оценки за и против, а в интернете хватает страшилок. При этом всякий ставящий запреты под сомнение представляется бездушным человеком, для которого важнее всего прибыль. Между тем в Новосибирской области отказались от аналогичного законопроекта, обсудив вопрос с федеральными экспертами на "круглом столе". Мы настаиваем на проведении такого же, да наши депутаты, увы, уклоняются, - разводит руками координатор российской Ассоциации малоформатной торговли в Тюмени Владимир Панов.

Любая сладкая газировка, начиная с лимонада, вредна с точки зрения диетологии

- Неужели продажа этих тоников так выгодна, что на них свет клином сошелся? - задаю вопрос в лоб.

- Не сошелся, - отвечает Панов. - Но у небольших внесетевых магазинов из-за снижения покупательского спроса объем товарооборота год от года падает, многие разоряются. Без сомнения, ограничение продаж "энергетиков" еще больше ослабит экономику малой розницы. Госдума не раз порывалась ввести единые жесткие правила для всех регионов, но так и не решилась на это. Наверное, неслучайно: правительство, основываясь на выводах науки и авторитетных экспертов, идею восприняло отрицательно.

Владимир показывает кипу заключений от Исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, НИИ питания, Минздрава РФ и, в частности, его главного вне­штатного психиатра-нарколога доктора медицины Евгения Брюна. Тут же - рекомендация Торгово-промышленной палаты РФ. Все они подтверждают безопасность "бодрящих" напитков. Если, конечно, ими не злоупотреблять. Вместе с тем любая сладкая газировка, начиная с лимонада, вредна с точки зрения диетологии. Но тогда логично ограничить доступ ко всем.

Один из авторов тюменского законопроекта депутат Глеб Трубин не исключает, что производители и продавцы опираются на выводы ангажированных исследователей, лоббируя тем самым свои интересы. А он исходит из обращений встревоженных родителей, лично убедившихся в неприятных последствиях детского увлечения. К тому же у недоверия "энергетикам" нет локального или национального окраса: периодически то или иное государство устанавливает ограничения на оборот таких товаров. Так, полное вето на них наложили Дания, Норвегия, Франция. Правда, последняя после анализа свойств напитков вновь пустила их на свой рынок, настояв, что на банке должны быть указаны доля кофеина и наличие таурина.