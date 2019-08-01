Уральские ученые вывели табак, очищающий почву от металлов

Новости

В Москве открылся масштабный световой лабиринт 12:24
В крупной петербургской фирме начались обыски из-за неуплаты налогов 12:20
Радио "Маяк" празднует 55 лет вещания 12:17
Названы три простых способа защиты от рака легких 12:16
В Ялте у "фотоживодеров" изъяли сову и обезьяну 12:14
Жительница Камчатки решила отдохнуть в Таиланде за счет ПФР 12:12
Любители селфи затоптали "томский Прованс" 12:11
В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге старинных зданий 12:03
На Кубани нашли предметы из древнейшего христианского храма 12:01
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги 12:00
Беларусь назвали самой пунктуальной страной в рейтинге задержек авиарейсов 12:00
В Иркутской области вызовут искусственный дождь для тушения пожаров 11:55
ГД рассмотрит вопрос о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии 11:55
МИД: Москва не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой 11:53
Алибасов передумал судиться с производителем "Крота" 11:51
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 11:49
Жители Камчатки создали платное "бюро находок" для украденных автозеркал 11:48
В Ростовской области произошла массовая гибель пчел 11:46
На Дону задержаны девять пассажирских поездов 11:30
Молодежь отмечает День студотрядов с друзьями из Союзного государства 11:30
В Петербурге ушла из жизни зампредседателя КС РФ Ольга Хохрякова 11:25
Мэрия Магадана отказалась отменить запрет на кормление голубей 11:25
Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой 11:24
В Волгограде бандитов-неудачников приговорили к длительным срокам 11:23
На Урале возбуждено дело об исчезновении пассажиров лодки на Лозьве 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 11:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Уральские ученые вывели табак, очищающий почву от металлов

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые УрФУ при помощи генной модификации вывели табак-гипераккумулятор, который может расти при повышенных концентрациях ионов меди и очищать почву от них.

Табак легко генетически трансформируется и удобен для микроклонального размножения (получение идентичного исходному экземпляру растения в пробирке), сообщили в пресс-службе университета.

Фото: vk.com/tob_prom
В Тюменской области нашли новый вид гриба

Для того, чтобы растение смогло существовать в условиях повышенного содержания меди в почве, в его семена перенесли ген, отвечающий за синтез цитокининов - веществ, которые обеспечивают устойчивость растений к неблагоприятным факторам и замедляют их старение. В лаборатории образцы из пробирки смогли выжить в "зараженной" почве, обычные растения погибли.

Применять такие растения оптимально на территориях с большими накоплениями в воде и почве токсичных веществ и тяжелых металлов. Результаты исследования табака ученые планируют распространить на устойчивые к уральскому климату растения. Планируемая территория чистки таким образом - город Карабаш Челябинской области.

- Особенность гипераккумуляторов в том, что они впитывают тяжелые металлы из почвы. Если их вырастить и скосить, останется земля с меньшим содержанием металлов. Скошенные растения потенциально можно сжечь для получения энергии и вторичного извлечения металлов из золы, - приводятся в сообщении слова одного из исследователей Александра Ермошина.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили предложение Трампа о помощи РФ с пожарами
Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ
Россия оспорит требование "Нафтогаза" о возмещении убытков из-за Крыма
СК направил в пожароопасные регионы РФ сотрудников главка
МИД Малайзии: У нас с РФ сходные точки зрения по делу сбитого самолета