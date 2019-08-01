Уральские ученые вывели табак, очищающий почву от металлов

Ученые УрФУ при помощи генной модификации вывели табак-гипераккумулятор, который может расти при повышенных концентрациях ионов меди и очищать почву от них.

Табак легко генетически трансформируется и удобен для микроклонального размножения (получение идентичного исходному экземпляру растения в пробирке), сообщили в пресс-службе университета.

Для того, чтобы растение смогло существовать в условиях повышенного содержания меди в почве, в его семена перенесли ген, отвечающий за синтез цитокининов - веществ, которые обеспечивают устойчивость растений к неблагоприятным факторам и замедляют их старение. В лаборатории образцы из пробирки смогли выжить в "зараженной" почве, обычные растения погибли.

Применять такие растения оптимально на территориях с большими накоплениями в воде и почве токсичных веществ и тяжелых металлов. Результаты исследования табака ученые планируют распространить на устойчивые к уральскому климату растения. Планируемая территория чистки таким образом - город Карабаш Челябинской области.

- Особенность гипераккумуляторов в том, что они впитывают тяжелые металлы из почвы. Если их вырастить и скосить, останется земля с меньшим содержанием металлов. Скошенные растения потенциально можно сжечь для получения энергии и вторичного извлечения металлов из золы, - приводятся в сообщении слова одного из исследователей Александра Ермошина.