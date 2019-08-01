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01.08.2019 08:19
Проект: В регионах

Где деньги зарыты

На предприятиях Среднего Урала повышают производительность труда
Текст: Елена Миляева
Российская газета - Экономика УРФО № 168(7926)
До конца 2024  года 308  предприятий Свердловской области внедрят методики бережливого производства, это произойдет в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Пока процесс оптимизации идет на 13  заводах. Ожидается, что после специального обучения их коллективы смогут каждый год повышать эффективность работы на 5-10  процентов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Эксперты утверждают: бережливое производство приносит плоды, когда каждый работник на своем месте наведет порядок и задумается о том, как повысить производительность труда. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Эксперты утверждают: бережливое производство приносит плоды, когда каждый работник на своем месте наведет порядок и задумается о том, как повысить производительность труда. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Стандартная формула расчета производительности труда на производстве такова: добавленная стоимость, деленная на численность работников предприятия. Российский усредненный показатель - 25  долларов в час. В Европе (где, кстати говоря, рабочая неделя примерно на 10  процентов короче нашей) - в среднем 50-60  долларов, но, например, в Норвегии достигает и 80.

Руководство страны поставило задачу - войти в пятерку лучших экономик мира. Понятно, что для ее выполнения придется наращивать эффективность производства. Как это сделать повсеместно? Один из способов - оказание предприятиям бесплатной адресной поддержки. Для этого создан Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. По словам его генерального директора Николая Соломона, в 2018  году работа началась в 16  регионах РФ, в ней участвуют более ста компаний и организаций. До конца этого года планируется расширить охват территорий до 35, а число получателей поддержки - до 350. На Среднем Урале проект будет реализован на более чем 40  предприятиях: некоторые внедряют "бережливые технологии" самостоятельно, с другими работает региональный центр компетенций.

Для того чтобы войти в федеральный проект, предприятия должны отвечать нескольким критериям: выручка в диапазоне от 400  миллионов до 30  миллиардов рублей в год, наличие потенциала повышения производительности труда, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не выше 25  процентов. И самое главное - компании должны работать в одной из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство и ЖКХ. Именно в таких компаниях, по мнению экспертов, "зарыт" большой резерв повышения эффективности. В стране потенциально тысячи бизнес-субъектов, подходящих под эти критерии, в одной только Свердловской области - 440. Однако предварительный отбор прошли упомянутые выше 308.

- Почему выбрали именно нас? Потому что у нас есть и желание меняться, и база для этих изменений, - говорит гендиректор Уралгидромаша Денис Хрусталев. - Специалисты Федерального центра компетенций, посетившие завод, увидели, что в цехах порядок, рабочие места убраны, а инструменты разложены по местам: мы знаем, что такое культура производства, и наши сотрудники демонстрируют готовность развиваться и внедрять современные инструменты.

В течение полугода на заводах работают эксперты ФКЦ - опытные производственники, как правило, имеющие за плечами 10-15  лет работы в крупных корпорациях, внедривших методики бережливого производства.

Важно смотреть со стороны и задавать, казалось бы, элементарные вопросы: почему вовремя не оказалось запчастей, а ремонт оборудования не был запланирован заранее?

- Они могут поменять настрой коллектива и руководства, - подчеркивает Николай Соломон. - Эксперты говорят с людьми на одном языке, это важно. Потому что 50-60  процентов предприятий, имеющих неудачный опыт внедрения методик, отмечали, что консультанты были знакомы с производственными процессами лишь в теории. Наши эксперты-практики знают инструменты поиска и устранения потерь, "узких мест", понимают, как осуществить переналадку технологических процессов и оборудования, как работать малыми партиями, не перепроизводить продукцию. Кстати, в корпорации "Тойота", которая стала основоположником идеологии бережливого производства, говорят, что важно смотреть со стороны и задавать, казалось бы, элементарные вопросы. Например, почему стоит конвейер? Почему вовремя не оказалось запчастей? Почему ремонт оборудования не был запланирован заранее?

Стратегия внедрения новых подходов выстраивается так: амбициозные цели выражаются в понятных физических показателях, доводятся сверху вниз до уровня начальников цехов и участков, оптимизируются офисные и производственные процессы. Например, эксперты учат производить продукцию малыми партиями, чтобы обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей и не переполнять склады. Для этого сокращают время перенастройки станков, в некоторых случаях - с 8  часов до часа - лишь за счет стандартизации операций. Так постепенно оптимизируется весь производственный процесс.

- Часто оборудование в цехе просто переставляется так, чтобы технологические операции шли "в затылок" друг другу, - поясняет Соломон. - Таким образом экономится место и время на транспортировку. Детали и заготовки, которые раньше перемещались контейнерами, теперь проще передавать по две-три штуки. Многие "наши" предприятия в результате отказываются от кран-балок и механических погрузчиков.

Параллельно персонал обучают необходимым знаниям и навыкам, готовят и сертифицируют "внутренних" тренеров предприятий, вовлекают в процесс всех сотрудников. Так, на Уральском приборостроительном заводе принципы бережливого производства внедряют по методике 5С: "сортируй", "соблюдай порядок", "содержи в чистоте", "стандартизируй" и "совершенствуй". В результате на предприятии удалось обучить весь персонал, добиться стопроцентного выполнения плана снижения трудоемкости, получить более 250  рационализаторских предложений, внедрить систему штрих-кодирования изделий.

На Рефтинской птицефабрике на 30  процентов увеличили эффективность процесса упаковки продукции и вдвое уменьшили простои линии. По словам гендиректора Александра Засыпкина, для этого на предприятии провели фотофиксацию рабочего дня, показавшую потери в производственном процессе, и устранили их, а также ввели поощрение сотрудников за работающие рацпредложения.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, к 2024  году на предприятиях, получающих адресную поддержку, будет обучено более двух тысяч человек. При этом компании обязуются повышать производительность минимум на десять процентов в год в течение трех лет. У них есть еще один стимул наращивать эффективность: участники проекта имеют право на поддержку в техническом перевооружении по линии Фонда развития промышленности. Он предоставляет займы на сумму от 50  до 300  миллионов рублей на срок до 5  лет всего лишь под один процент.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркивает, что и местные власти должны сформулировать перечень мер - налоговых и организационных - для привлечения предприятий в национальный проект. Он уточняет: речь не только об активной позиции глав муниципалитетов в плане работы с бизнесом, но и об оптимизации рабочих процессов в самих местных администрациях и в подведомственных им учреждениях.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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